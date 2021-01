Liga MX Femenil: Blanca Félix anunció que dio positivo por Coronavirus

La portera de Chivas Femenil, Blanca Félix anunció a través de sus redes sociales que dio positivo por Coronavirus, luego de que el equipo realizara pruebas.

“Hola Chivahermanos, espero se encuentren muy bien. Quiero compartirles que desafortunadamente fui yo el caso positivo por Covid, me encuentro bien, soy asintomática. Ya estoy aislada, siguiendo todas las recomendaciones de nuestro servicio médico”, aseguró a través de un video.

Asimismo, la jugadora pidió a la afición seguir las recomendaciones sanitarias y le deseó mucho éxito a la portera que la sustiturá en el partido de este lunes.

“Los invito a que sigamos las indicaciones, es un momento crítico, no bajemos la guardia y el equipo cuenta con mi apoyo, ahora me toca desde acá, pero que sepan que las apoyo, que estaré mandando las mejores vibras y que salga quien salga a defender la portería el lunes, lo hará muy bien. Espero regresar pronto, me encuentro muy bien”, finalizó.

