Liga MX Femenil: Chivas derrotó por la mínima a Santos y escaló al subliderato general

Luego de sacar la victoria frente a Santos, el Guadalajara Femenil se quedó muy cerca de apoderarse del liderato de la tabla general, el cual tiene Monterrey con 18 puntos, una unidad más que las rojiblancas.

"No me preocupa. Si no estuviéramos generando eso sí me preocuparía. Mientras estemos metiendo un gol más que el equipo rival va a ser siempre positivo", comentó el entrenador Juan Pablo Alfaro, tras concluir el encuentro.

"Siempre uno quiere ganar, hoy si se pudiera ganar holgadamente sería lo ideal, pero hay partidos así, cerrados, difíciles, complicados; también se tienen que jugar de una manera intensa, ríspida y este fue el caso del partido contra Santos”, agregó.

#ElResumen Las del ‘Rebaño consiguieron un triunfo más, tras vencer por la mínima diferencia a las ‘Guerreras’ en el Estadio Akron. Alicia Cervantes comparte el liderato de goleo con 8 tantos. ¡Revive lo mejor del encuentro! #LigaBBVAMXFemenil #VamosPorEllas pic.twitter.com/K7voLaZ0II — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 13, 2022

La actual goleadora del certamen, Alicia Cervantes fue la encargada de darle la victoria a las rojiblancas desde los once pasos. Asimismo, el timonel del Rebaño reconoció la laborar que han hecho sus jugadoras en la zona defensiva.

“Hay un buen equilibrio, somos junto con Monterrey la defensa menos goleada y tenemos un buen balance en cuanto a goles que hemos hecho. El equipo se ha visto bien, ojalá que conforme avancen las fechas conforme vayamos teniendo más partidos e ir corrigiendo sobre la marcha en ese aspecto para ser un poco más contundentes", concluyó.

De este modo, el Guadalajara cerrará la Jornada 7 en el segundo peldaño con 14 goles a favor frente a los 20 que tienen las Rayadas y ambas escuadras tienen cuatro goles en contra.

