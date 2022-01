Liga MX Femenil: Chivas rescató empate de visita contra Tigres

Chivas rescató el empate a una anotación contra Tigres, en la Jornada 2 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. En el primer tiempo no hubo muchas jugadas de peligro, las de la UANL realizaron tres tiros, mientras que las del Rebaño Sagrado no dispararon ni una sola vez a portería.

El Guadalajara tuvo bajas importantes. El entrenador Juan Pablo Alfaro y la goleadora Alicia Cervantes están en aislamiento porque dieron positivo en las pruebas de Covid-19. En el 51', Uchenna Kanu se quitó la marca defensiva, saltó y con un contundente remate de cabeza venció a Celeste Espino.

La delantera nigeriana celebró a lo grande su primera anotación en nuestro país, se fue a la banca y bailó con todas sus compañeras.

Al 62', Joseline Montoya entró sola al área, se aventó de ´palomita' en los linderos del área chica y con un testarazo sacudió las redes de la portería defendida por Cecilia Santiago.

Lizbeth Ovalle tuvo una muy buena oportunidad para romper la paridad, se encontró con el balón dentro del área y sacó un potente disparo a quemarropa, pero el balón fue hacia donde se encontraba Celeste Espino.

La polémica se hizo presente. Las locales le pidieron a Diana Pérez que marcara un penalti porque en un tiro de esquina Casandra Montero agarró a Nayeli Rangel.

No fue la única jugada que generó controversia. En la recta final del encuentro, Damaris Godínez se barrió imprudentemente y golpeó a Uchenna Kanu, pero la silbante no marcó el disparo desde los 11 pasos. Los entrenadores de Chivas y Tigres realizaron varios cambios en los minutos restantes, aunque el partido siguió igual de parejo, ya no hubo sorpresas en el Estadio Universitario.

