Liga MX Femenil, con el objetivo de ser la mejor liga del mundo

Hace cuatro años que nació la Liga MX Femenil, y aunque sí, hay carencias, es un hecho que el crecimiento ha sido evidente, al grado de que a la FIFA le ha sorprendido; sin embargo, Mariana Gutiérrez, directora general de la liga reconoció que todavía falta mucho para lograr ser la mejor liga de mujeres en el mundo.

“Hemos visto un desarrollo que ha sorprendido a propios y extraños. Desde el día uno y estamos hablando de cuatro años, hemos visto una evolución del juego, hemos visto cómo crece la inversión, hemos visto el crecimiento, pero tenemos claro que no es suficiente y estamos en un proceso para ver las áreas de oportunidad; estamos sostenidos por las estructuras varoniles, los clubes están invirtiendo, se opera exactamente igual que la varonil.

“FIFA nos pone como caso de estudio porque entiende que tenemos una combinación de talento y afición inigualables, es qué están haciendo en México. Estas combinaciones hace que el crecimiento sea exponencial, pero ese crecimiento hay que sostenerlo, pero la meta de la Liga MX Femenil es ser la mejor liga del mundo de futbol femenil, nos va a tomar mucho tiempo, pero estamos apuntando hacia allá”, dijo a RÉCORD.

Y aunque hay aspectos buenos de la Liga MX Femenil, también hay puntos negativos como los que la Revista Proceso detalló en su última edición, en la que se explica que no las escuadras femeniles no cuentan con instalaciones propias así como uniformes; los sueldos están por debajo de los varones y para contratarlas se basan en su físico y no capacidad futbolística, entre otras cosas.

“Dependiendo del club al que pertenecen, las jugadoras de la Liga MX enfrentan en mayor o menor medida las siguientes desigualdades: largos viajes en autobús a las sedes donde juegan como visitantes, no tienen concentraciones lo que implica que muchas veces aunque viajen en avión, llegan directo a los partidos.

“No todas cuentan con una casa club ni servicio de comedor, los vestidores no están adaptados para las mujeres; se les dan o prestan playeras y shorts de segunda mano; una futbolista de piel blanca, rubia y con buena figura tendrá más oportunidades aunque no destaque en la cancha”, explica la publicación.

