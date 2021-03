Atzimba Casas: 'En Liga MX Femenil hay que conseguir un segundo y hasta un tercer trabajo'

Atzimba Casas calificó como injusto que los sueldos para la Liga varonil sean muy superiores a los de la femenil, pues dijo que muchas jugadoras se ven en la necesidad de buscar otros empleos para subsistir, debido a los bajos salarios que perciben como futbolistas profesionales.

“Yo estoy estudiando ingeniería biomédica porque desde chiquita mis papás siempre me dijeron que tenía que tener un ‘plan b’ , pero definitivamente si estoy de acuerdo en que hay una discrepancia muy grande entre los sueldos del varonil y la femenil, tiene que ver con el total de inversión en ambas ramas, muchos de los sueldos de las jugadoras de la femenil, no son suficientes para sustentarse de ese sueldo, muchas de las chavas tienen que pagar renta, servicios, transportes y todo eso y con su sueldo no alcanza y tiene que conseguir un segundo o tercer empleo, yo creo que eso no es justo no está bien, porque al tener que buscar otro trabajo le quitas tiempo y dedicación al futbol”, declaró para RÉCORD.

Además de los salarios, la jugadora de Juárez, también consideró que el torneo de mujeres no recibe los mismos reflectores que el de hombres, pues muchas veces los partidos son transmitidos en horarios de baja afluencia televisiva o incluso no son transmitidos.

“Mis familiares y amigos me han dicho que a la gente si le cuesta ver los partidos, porque no los televisan a horas apropiadas o muchas veces ni los televisan. Los partidos de la varonil los televisan ya sea un fin de semana en la mañana o entre semana en la tarde cuando normalmente la gente ya salió del trabajo, ya tienen más tiempo para ver un partido. Cosa que no pasa con las mujeres, me ha tocado jugar entre semana a las 10 de la mañana , mucha gente está en el trabajo o en la escuela y no tiene ni los recursos ni el tiempo para ver los partidos y yo creo que esos es algo que impide tener más gente en los partidos e impide que la gente se entere cuando jugamos” aseguró.

