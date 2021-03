Blanca Félix: 'Es una bendición ser pionera de la Liga y vivir el sueño de muchas mujeres'

La Liga Femenil está siendo cada día mejor adoptada por las aficionadas mexicanas, situación que llena de orgullo a la portera de las Chivas, Blanca Félix. Según el más reciente estudio realizado por Consulta Mitofsky, las mujeres se están involucrando cada día más y más con su Liga, ya que desde su fundación en 2017 han crecido en la preferencia casi al doble en el público femenino.

Es por eso que para la cancerbera del Guadalajara es “un privilegio” ser una de las pioneras de la profesionalización del balompié femenil en México, ya que sabe que hay mujeres que tratan de seguir sus pasos dentro de las canchas.

“Un privilegio el ser parte de todo esto, el ser pionero no cualquiera y para mí es una bendición muy grande. Se siente bonito cuando vas por la calle y se acerca una niña o una joven o una señora o una persona mayor que te dice que no solamente estás viviendo tu sueño, sino también el de nosotras que no tuvimos la oportunidad de jugar profesional.

“Tengo muchas conocidas, niñas que no les atraía el futbol y lo ven en televisión y empiezan a seguirnos y que les entre este interés de jugar. Me gusta mucho escuchar todo eso y esperemos seguir así, porque entre nosotras podemos hacer que esto siga creciendo. La Liga está subiendo escalones poco a poco y para nosotros es una responsabilidad muy bonita que más gente voltee a vernos”, declaró Blanca Félix a RÉCORD.

Según el estudio de Consulta Mitosky el interés de las mujeres comenzó en 29 por ciento en 2018 (un año después de la creación de la competencia). Para el 2019 pasaron a 37 por ciento y para el 2020 alcanzó el 49 por ciento, solamente en el sector femenino. En tanto, a nivel nacional creció del 48 al 52 por ciento.