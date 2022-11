Liga MX Femenil: Monterrey se paralizará por el Clásico que dará el boleto a la Final

La ciudad de Monterrey quedará paralizada este lunes, cuando Rayadas y Tigres Femenil se enfrenten en el duelo de Vuelta de las Semifinales. Las de San Nicolás llegan con ligera ventaja tras imponerse 2-1 en la Ida; sin embargo, para la Vuelta se siente en desventaja por la baja por expulsión de Stephany Mayor, a quien la Comisión Disciplinaria no perdonó.

"Mayor es una de las mejores jugadoras que hay en la Liga, va a afectar no solo en el campo sino en lo emocional del equipo, ya que ella saca lo mejor de cada una de ellas como también ser la líder dentro del campo, pero tengo la dicha de tener un plantel muy fuerte en donde podemos tener todo lo necesario para una victoria dentro del campo”, declaró Carmelina Moscato, entrenadora de las felinas.

Asimismo, la estratega canadiense confirmó la baja de la delantera nigeriana Uchenna Kanu, quien recientemente pisó el quirófano por una lesión.

“Con Uche no se ve muy bien la situación, no la estamos viendo con la posibilidad de que juegue la Vuelta, no tenemos el diagnóstico oficial y estaremos viendo los resultados con ella", finalizó.

Por su parte, Eva Espejo, entrenadora del Monterrey, señaló que para su equipo no es ninguna ventaja la ausencia de Mayor, pues aseguró que sus jugadoras no recurren a ese tipo de situaciones.

"Para mí es muy difícil decir si me da ventaja o no, porque las Rayadas no necesitamos ese tipo de cosas, hemos plantado la cara siempre, con ella o sin ella lo vamos a hacer”, indicó.

