Liga MX Femenil: Pumas derrotó a Puebla y se colocó como líder momentáneo

En Pumas el triunfo fue doble. No sólo el conjunto varonil se llevó la victoria, también lo consiguió la escuadra femenil con un contundente 3-0 ante su similar del Puebla, resultado que las colocó como líderes de la clasificación.

Con apenas 10 minutos de juego, Daniela García anotó su primer tanto de la temporada y abrió el marcador con una definición desde fuera del área y pocos minutos después, Paola Chavero logró librarse de las defensas y superar a la arquera rival para colaborar con una diana a favor del conjunto auriazul.

Con dos triunfos al hilo, las felinas han arrancado el semestre con un rendimiento que incluso complica las decisiones de Ileana Dávila, quien aceptó en ocasiones no sabe a quién convocar, pues todas gozan de alta calidad: "La calidad la tienen y a mí me gusta que jueguen todas. La competencia interna me complica porque a veces no se a quien llamar", manifestó al término del encuentro.

La victoria fue sellada con el gol de Laura Herrera durante los últimos suspiros del encuentro gracias a un tiro cruzado que dejó sin posibilidades a la portera de La Franja y ahora deberán redoblar esfuerzos para recibir al Monterrey, las vigentes subcampeonas del torneo.

