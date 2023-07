El hecho de que ya exista un Protocolo contra la violencia, discriminación y hostigamiento hace que la familia del futbol mexicano tenga una guía para prevenir y evitar situaciones desagradables, y la Liga MX Femenil no es la excepción, por lo que su directora Mariana Gutiérrez explicó lo benéfico de dicho documento que se presentó la semana pasada.

“Está claro que era un mecanismo más que necesario, somos reflejo de nuestra sociedad y no podemos pensar que porque somos futbol no pasa en nuestra industria, las personas que entran a la cancha se reinsertan en la sociedad, muchas se mueven en transporte público, se tienen que mover por la noche; hay muchos puntos de vista, pero también hay identidades de género, hay gustos, razas, culturas”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, recalcó que se tiene que hacer un uso correcto y responsable de dicho protocolo: “Tenemos responsabilidad y corresponsabilidad, clubes, federación, medios de comunicación, en la industria por fortalecer este mecanismo y aprender de él, vamos a aprender muchísimo, nos sacaron de nuestra zona de confort, y no lo podemos controlar todo porque una cosa es lo que podamos prevenir nosotros y usar como herramienta de prevención, y ya una muy diferente es cuando entra el mecanismo de investigación y resolución, y qué compete a nosotros y qué a las autoridades de nuestro país, es un enorme reto, es un paso gigante no sólo para nuestra industria, sino para nuestro país por lo que mueve nuestra industria, pero tenemos que ser muy responsables”, indicó.

MARIANA GUTIÉRREZ AGRADECIÓ APOYO DE LA AFICIÓN A LA LIGA MX FEMENIL

La afición de la Liga MX Femenil es ‘mágica’, así la calificó Mariana Gutiérrez, directora del futbol profesional femenino en México, quien además de agradecer a los fanáticos por su incondicionalidad, explicó que todavía hay mucho por trabajar con la gente.

“Gracias porque son los más leales, porque están comprometidos y están ahí todo el año, por exigirnos y también decirles que hay una nueva era y no aflojen porque nos ayudan a crecer a todos, que disfruten este nuevo torneo y no quiten el dedo del renglón.

“Es la que nos ha puesto donde estamos, una competencia no es nada sin su afición, podríamos tener a las mejores jugadoras del mundo, a los mejores directivos y directivas, pero sin la afición no somos nada. Lo que hay que crear es una conexión emocional con los clubes para que los resultados que generalmente vemos en las fases finales sean constantes todo el torneo y eso es lo relevante con la afición, y lográndolo la liga va a crecer mucho más. Es una afición completamente mágica, nos ha puesto en un lugar donde no creímos llegar tan rápido”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, la directiva de la Liga MX Femenil reiteró el compromiso de que el organismo crezca y siga satisfaciendo a la afición: “Lo que está claro es a dónde queremos ir y hay que medir para identificar, mejorar, se requiere sí de inversión, pero también mucho compromiso de las partes interesadas y necesitamos de todos para poder seguir creciendo, y hay cada vez más compromiso y todo es con mucho trabajo, no quitar el dedo del renglón. Hay que pisar más el acelerador”.

