Mayra Sánchez, campeona de Pumas Femenil Sub-18, conoció a los universitarios en Acapulco

A unos días de haber levantado el título de la categoría Sub 18 de la Liga MX Femenil, los reconocimientos para las jugadoras de Pumas continúan, y ahora fue el turno de Mayte Sánchez, lateral derecha del cuadro felino y quién aprovechó que el primer equipo está en Acapulco haciendo pretemporada, y así conocerlos.

La acapulqueña de 16 años asistió a la segunda práctica del día, y ahí, el técnico Rafael Puente reunió a sus jugadores e invitó a Mayte a pasar; le dio la bienvenida, la felicitó y de la mano de su paisano, el portero Julio González, pasó por la fila.

Posteriormente, Mayte se tomó fotos, le firmaron una camiseta e incluso Julio González habló con ella y su padre, externándoles su apoyo en caso de que la jugadora quién radica en la Ciudad de México, necesite algo.

"Les doy las gracias por dejarme convivir con ellos porque nunca lo había hecho, sólo los veía de lejos en sus entrenamientos y ahora los puedo ver de cerca, fue una muy bonita experiencia.

"Los conocí a todos y también a Julio que es también de Acapulco y en la fila me cuidó de los 'zapes' de los demás. El técnico me felicitó por el campeonato y me dijo que siguiéramos igual", compartió con RÉCORD, al tiempo en que dijo que "entrenan muy intenso y espero algún día dar los pasos que ellos dan".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES VS AMÉRICA: ROMPIÓ RÉCORD DE TELEVIDENTES PARA UN PARTIDO FEMENIL EN NORTEAMÉRICA