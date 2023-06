Mónica Ocampo previo a la Gran Final: "Por la edad ya pienso en el retiro"

Aunque le queda un año de contrato con el Pachuca, Mónica Ocampo ya piensa en el retiro, pues tiene 36 años y ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera. La histórica jugadora mexicana dijo que una vez que haya 'colgado las botas' le gustaría dirigir a algún equipo.

"Por la edad ya pienso en el retiro. Me estoy preparando para ser entrenadora. A mí me encantaría seguir jugando, son de las cosas que más disfruto. Si no se da la renovación, me encantaría dirigir. Yo sé que tendría que ir de menos a más", dijo a RÉCORD.

Es una de las pioneras del futbol femenil en México y hace años la FIFA la reconoció como una de las mejores 20 jugadoras del mundo. Fichó con el Pachuca en 2017, luego de que jugó con el Atlanta Beat y el Sky Blue de los Estados Unidos. Con la Selección Mexicana disputó la Copa Oro 2006, el Mundial 2011 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 y 2018.

"El club significa mucho para mí porque fue el único que me abrió las puertas y que confió en mí. La verdad que estoy muy agradecida", añadió. Al ser la más experimentada en el vestuario, Mónica Ocampo aconseja a las más jóvenes: "Yo trato de darles esa confianza y seguridad a todas mis compañeras", contó.

Espera que la Liga MX Femenil siga creciendo y que las jugadoras que no tienen buen nivel no se den por vencidas, que se sigan preparando para que puedan exigir mejores condiciones laborales.

"Muchas veces decimos que no nos tratan como profesionales, pero para eso hay que ser profesionales. De repente muchas hablan de los salarios, dicen que con lo que se gana no podemos vivir. Yo creo que el tener una buena preparación y el entregarnos en cada partido son cosas que nos pueden ayudar", remató.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EL ESTADIO HIDALGO ESTARÁ LLENO! PACHUCA ANUNCIÓ BOLETAJE AGOTADO PARA LA FINAL ANTE AMÉRICA