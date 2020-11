Norma Palafox: 'La prioridad es ganarle a América, mi cuota goleadora pasa a segundo término'

Norma Palafox está concentrada solamente en derrotar al América el próximo lunes en el Clásico Nacional, por lo que aseguró que el incrementar su cuota goleadora ante las Águilas pasa a segundo término.

“Para mí es un sueño cumplido, es un logro desbloqueado (el ser la máxima goleadora histórica de Chivas Femenil). Obviamente se siente bonito.

“Eso es algo que no es lo que traigo como prioridad, lo importante es ganar los tres puntos contra el América. Es un Clásico, no sé explicarlo, se me pone la piel chinita. Es un partido muy importante donde hay muchos sentimientos. Si cae un gol no me preocupa, lo que quiero es sumar con mi equipo, si cae será bienvenido porque para mí es muy especial”, declaró en conferencia.

Consciente de que tiene algunos años sin jugar un Clásico Nacional por cuestiones de calendario de competencia y su incursión en un reality show, la artillera rojiblanca considera que ha sido notorio el incremento del nivel en la Liga Femenil.

“Son dos situaciones diferentes. Creo que han mejorado en muchos aspectos obviamente por el nivel futbolístico sube, hay jugadoras muy diferentes, con más idea. Eso es lo que provoca la Liga, el subir el nivel de todos”, puntualizó.

Palafox está convencida de que el Guadalajara va por buen camino para alcanzar el título, ya que considera que el equipo lo ha demostrado en momentos buenos y malos.

“No tengo duda de que vamos por buen camino. Estamos haciendo un gran equipo, desde que hemos estado en malos momentos y el cómo nos hemos recuperado. Hemos hecho las cosas muy bien, vamos escalón en escalón. Confío en mi equipo. Hay que ir paso a paso, tengo a las mejores a lado, estamos haciendo las cosas muy bien”, remató la futbolista.

