Liga MX Femenil: América y Querétaro firmaron frio empate en Coapa

América Femenil no pudo conseguir la victoria en casa y aunque intentó no pudo concretar ningún gol que le diera los tres puntos y lejos de ello, las Águilas no mostraron su mejor versión.

Aunque tanto las azulcrema como Querétaro llegaron a línea final no tuviero precisión en su disparo, este empate no le ayuda a ninguno de los dos equipos a subir en la tabla general.

Aunque las blanquiazules se pararon con autoridad, tomando posesión del esférico y metiendo a las Águilas a su terreno, no tuvieron la fortuna de sacudir la red, por su parte América tuvo una buena llegada por parte de Daniela Espinosa, quien le pegó de media distancia y casi rompe el cero.

Es así como las capitalinas llegaron a 31 puntos y se ubicaron en la quinta posición, mientras que la queretanas tienen 25 unidades y llegaron a sexto escalón.

América Femenil enfrentará a Chivas la siguiente jornada en el Clásico Nacional, mientras que Querétaro recibirá a Puebla.

