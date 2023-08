Pumas Femenil: Desireé Monsiváis no se ha podido adaptar al cuadro del Pedregal

Una adaptación complicada. Desireé Monsiváis llegó como el refuerzo bomba de Pumas femenil para fortalecer su ataque; sin embargo, la delantera ha estado lejos de mostrar ese nivel, e incluso no ha podido disfrutar de un solo partido como titular.

Las del Pedregal se llevaron los reflectores del mercado de fichajes de este Apertura 2023 al anunciar la incorporación de Monsivais, pero todo parece indicar que la futbolista Azteca no ha terminado de adaptarse a su nuevo equipo, ya que después de tres jornadas no ha sido titular y no ha podido anotar.

Además, hay que sumarle que la goleadora histórica de la Liga MX Femenil no estará disponible para disputar la jornada 4 de este Apertura 2023. Esto se debe a que al finalizar el compromiso ante Cruz Azul fue expulsada por la arbitra central por reclamar, siendo la segunda ocasión en que la jugadora se perderá una partido por ver la tarjeta roja (la anterior fue en la ida de los cuartos de final del Apertura 2018).

Cabe destacar que la mexicana pasó por una situación similar en su primera temporada con las Rayadas (único equipo en el que había jugado en la Liga MX femenil), ya que fue hasta la jornada 5 cuando logró anotar y tres fechas después tuvo su primera titularidad con el equipo.

Una de las posibles razones de que la atacante de 35 años no esté dando el rendimiento esperado, se debe a que la capital mexicana le ha costado históricamente a la futbolista. Con Monterrey llegó a disputar 15 compromisos entre fase regular y liguilla, dónde logró anotar en 10 ocasiones (en 8 duelos disputados). Algo curioso de estos goles es que únicamente han llegado cuando Desireé Monsiváis saltó como titular al terreno de juego, algo que no ha podido hacer con las universitarias.

Ahora Desireé Monsiváis tendrá la oportunidad de resurgir en la fecha 5 cuando Pumas se enfrente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, ya que no podrá disputar el juego previo ante Santos en el Estadio Olímpico Universitario.

Desiree Monsiváis en la CDMX

JJ:15

JT:10

MIN: 927

G: 10

TA: 1

TR:1

