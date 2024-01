Roberto Medina define meta para Atlas tras debut en el CL2024: 'Terminar en los primeros 5 lugares'

El objetivo es estar dentro de las cinco primeras. A pesar de que Atlas arrancó con el pie izquierdo el Clausura 2024, Roberto Medina dejó Claro que este equipo debe pelear por estar dentro de los cinco primeros lugares.

"Estoy convencido que en esta reestructura que hemos pensado en Atlas, el equipo va en un buen proceso. Nuestro objetivo es estar dentro de los primeros cinco lugares y por consecuencia eso nos dará el pase a la liguilla y después ya veremos Cómo hacer más de lo que este equipo ha hecho anteriormente", puntualizó el director técnico de las rojinegras.

Para conseguir este objetivo, Medina tiene claro el sistema de juego que quiere implementar en su equipo: "Para empezar un equipo que se ponga al tu por tu con cualquiera, que sea un equipo agresivo, que sea un equipo que vaya de frente, esa es la música que siempre he querido de mis equipos".

Finalmente, el estratega mexicano dejó claro que el plantel aún no está cerrado pero que muy posiblemente puedan echar mano de la cantera que tienen: "Todavía estamos en el análisis de eso (traer más refuerzos), claro que aún no como entrenador entre más armas te den es mejor. Pero soy un fiel creyente de la formación y hoy tenemos jugadoras que incluso están en selección sub 20, mi responsabilidad es ayudarlas a crecer".

