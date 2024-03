Villacampa pide el VAR en la Liga MX Femenil: “Invertimos mucho dinero para que no haya”

El director técnico de América Femenil, Ángel Villacampa, aseguró que los clubes en México están invirtiendo mucho dinero como para que no exista el VAR en el balompié femenil, luego de que consideró fue lamentable la manera en la que se determinó la expulsión de la futbolista Kiana Palacios.

“Me parece lamentable. Digo porque lamentable porque cualquiera que pueda ver la expulsión de Kiana se dará cuenta que es al revés roja para la jugadora de Chivas. Los clubes invertimos mucho dinero como para que por ejemplo no haya VAR. Para que vean que soy ecuánime e intento ser racional, creo que nuestro penalti con VAR no hubiese sido, creo que no lo hubiesen pitado; creo que expulsión al revés”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que se tiene que tomar en cuenta la petición de los clubes de que exista VAR en la Liga MX Femenil, ya que se está invirtiendo mucho dinero y se tiene que estar a la altura en el tema arbitral. “Por favor invito a que vean la jugada (expulsión de Kiana) es imposible sancionar a Kiana en esa jugada es roja al contrario".

"Claro que me centro en eso, por eso invito a que en un futuro se tenga en cuenta esto, porque se está invirtiendo mucho dinero en esta apuesta por la Liga Femenina en México y deberíamos de estar en la misma altura”, agregó.

Por su parte, el director técnico de Chivas Femenil, Antonio Spinelli respaldó la petición de su colega del América, luego de que señaló el colocar el VAR en la Liga Femenil ayudaría a la calidad del espectáculo y a los cuerpos arbitrales.

“En el tema del VAR coincido con Ángel (DT América) le daría un salto de calidad; es una cosa que ayudaría también a los árbitros, porque en la jugada del penal dice Daniela que la baja afuera y el árbitro tiene que determinar eso en fracción de segundos, al igual que la jugada de la expulsión”, concluyó.

