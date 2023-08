Villacampa sobre América Femenil invicto: 'Me da buena vibra ver cómo están de unidas'

Ángel Villacampa destacó la unión que existe en América Femenil, así como su basto plantel, pues tras la victoria ante Cruz Azul señaló que pueden ganar con cualquier alineación.

“Me dan tan buena vibra de ver cómo están unidas, jugamos con una y ganamos con otras y esto es más importante para mí que el resultado. Estamos en línea muy delgada si no queremos ser más no seremos nada queremos ser el mejor. De ahí parte el proceso de la exigencia. Por momentos somos gran América, hoy debo decir no, nos ha costado un poquito más”, declaró Villacampa en conferencia de prensa.

“A nivel mental están fuertes y conscientes. El vestuario unido facilita mucho el trabajo”, agregó.

Asimismo, el técnico español aseguró que seguirá rotando a sus jugadoras con la intención de seguir mejorando su estilo de juego.

“Hoy analizaremos veremos mucho más estas jugadoras de inicio la intención de que salga igual o mejor”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO SAN LUIS VENCE A PUEBLA EN EL CUAUHTÉMOC EN EL REGRESO DE LA LIGA MX