Erick Gutiérrez: "Me siento muy bien para aportar cosas buenas a la selección"

Erick Gutiérrez, centrocampista del PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos, habló para 'Marca Claro' sobre cómo ha cambiado su carrera desde su convocatoria al Mundial con el Tri en Rusia 2018 de la mano de Juan Carlos Osorio.

Y es que el "Guerrero Azteca" hace cuatro años llegó a la justa mundialista de manera inesperada, las puertas al Fiesta Grande del futbol se le abrieron cuando el defensa de Tigres Diego Reyes se lesionó de último momento y no pudo responder al llamado.

"No estuve mucho en el proceso de Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100%. Yo era consciente de cómo me metí al mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban. Es algo que no me esperaba. Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté. Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa. Jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar".

Ahora el Tri de Gerardo 'Tata' Martino atraviesa circunstancias parecidas, pues dos de sus referentes: Jesús Manuel 'Tecatito' Corona y Raúl Jiménez, han dejado plazas abiertas para quienes con ansias esperan una oportunidad de representar a México en Qatar 2022.

Gutiérrez dio un consejo para los que como él, hace cuatro años, se encuentran en una posición de suplentes y pueden ser llamados a unos días de que de inicio el Mundial.

"Entiendo las dos partes. Los que están lesionados entiendo su deseo de ir. Trabajaron muchísimo para eso y a veces suceden lesiones. Al final ellos van a ser los honestos. Los que van a decidir si no están bien. Creo que son jugadores muy maduros y con muy buena trayectoria que van a tomar la mejor decisión tanto para ellos como para la selección. A mí ya me pasó. El estar esperando. Al final viajé. Yo sabía que iba a viajar a ayudar. No iba a ir a la Copa del Mundo. Me iba a regresar, pero me preguntaron si quería ir a ayudar. Yo dije que sí. Me metí al mundial por una lesión. No se la deseo nadie, pero al final fui. Tienes que aguantar. Es un sueño el Mundial. El jugador que está esperando, por así decirlo, también que sea positivo y esperar. Si le toca ir que esté en la mejor disposición y disfrutar el momento".

