Erick Gutiérrez sobre Chicharito: 'Me encantaría que fuera al Mundial, pero no depende de mí'

Javier 'Chicharito' Hernández no asistirá al Mundial de Qatar 2022 a pesar de haber platicado con el timonel de la Selección Mexicana, Gerardo Martino. Sin embargo, algunos jugadores del Tri desean que el delantero del Galaxy dispute su cuarta Copa del Mundo.

Tal es el caso de Erick Gutiérrez, quien en una entrevista con W Deportes aseguró que le gustaría ver al máximo goleador del combinado nacional en el máximo torneo de selecciones, aunque es consciente de que es un tema fuera de su alcance.

"Me encantaría que Chicharito fuera al Mundial sabemos lo que representa pero esa decisión ya no depende de mí", mencionó.

Asimismo, el canterano de Pachuca habló sobre los fracasos de las Selecciones Nacionales en el 2022, afirmando que los dirigidos por el Tata Martino tienen la oportunidad de revertir la situación,

"Es un golpe duro para todos, nos duele que no hayan pasado a los Olímpicos y al Mundial, hay presión para todos. Nosotros queremos hacer historia en Qatar, podemos darle la vuelta a la hoja", explicó.

Erick Gutiérrez se mantendrá en el PSV la próxima temporada, y es que el mexicano está a un paso de renovar con los Granjeros, decisión que tomó debido a que busca sumar la mayor cantidad de minutos posibles para ser uno de los 26 futbolistas convocados por Martino. "Yo no me siento seguro en la lista del mundial, por eso he decidido quedarme aquí, para tener minutos", indicó.

