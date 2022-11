García Aspe dijo que es una "estupidez" del Tata Martino no convocar a cuatro delanteros

Alberto García Aspe, exmediocampista y tres veces mundialista con la Selección Mexicana, explotó en entrevista con AS sobre una de las más importantes desiciones que ha tomado Gerardo 'Tata' Martino sobre su plantilla a unos días de que inicie Qatar 2022.

El actual comentarista aseguró que es una "estupidez" que Martino no quiera aprovechar los 26 lugares para convocar a cuatro delanteros, pues siempre se necesita apoyo en la ofensiva.

"Se me hace una estupidez, antes se llevaba a 22 o 23 jugadores, ahora teniendo 26 puedes llevar a los cuatro sin ningún problema y siempre vas a necesitar a alguien más.

"No sabemos si Raúl (Jiménez) va a estar bien o no, lo de Santi (Giménez) sé que no va a iniciar, pero es muy buen revulsivo, en los segundos tiempos te puede servir maravillosamente, entonces no entiendo la decisión de llevar solo a tres delanteros".

García Aspe espera que se mantenga la buena racha que ha hilado el Tri con cinco triunfos de cara a la Copa del Mundo, aunque aún le falta enfrentar a Suecia el próximo 16 de noviembre previo a su debut mundialista contra Polonia.

"Espero que se mantenga esa inercia, sería sensacional, porque si eso sucede representaría que vamos a avanzar a la siguiente fase sin mucho problema, si se le gana a Polonia.

"México contra los grandes siempre se crece, pero hay que tener precauciones, no es que te espanten, pero Argentina para mi es uno de los candidatos a campeón mundial, además es el último mundial de Messi, así que hay que jugarles con todo".

