Jaime Lozano sobre el Tata: 'Afición debe estar tranquila con Martino'

Luego del empate a cero con Estados Unidos, la afición mexicana comenzó a pedir la salida de Gerardo Martino de la dirección técnica de la Selección Mexicana, hecho ante el que Jaime Lozano, quien conoce bien al 'Tata', pidió paciencia, pues considera que el Tricolor está bien dirigido.

"Estoy de este lado y todo lo que va en contra de un técnico y más que me tocó conocerlo no me va a parecer bueno, es natural.

"Creo que deben estar tranquilos tanto el cuerpo técnico como la afición, saber que estamos en una buena posición, que estamos muy bien dirigidos y que como en cualquier club, en Selección también hay altibajos, empezó muy fuerte el proceso, ahorita o hace algunos meses hubo un pequeño bajón y ahora me parece que el equipo se está encontrando nuevamente", dijo a RÉCORD, el actual entrenador del Necaxa, y quien explicó que, fue a partir del verano donde la situación de la Selección Mexicana se complicó y ahí comenzó la impaciencia de la gente.

"Creo que después de dos años, dos años y medio excelentes de Gerardo Martino hubo un verano complicado, difícil que no se dieron los resultados y creo que ahí se vino la ola que últimamente viene a los técnicos que están en la Selección y que empiezan este proceso mundialista".

Finalmente, el 'Jimmy' señaló que para él, los ajustes que ha estado haciendo el 'Tata' en el Tricolor, serán benéficos y darán buenos resultados.

"Está buscando soluciones Gerardo Martino, está dándole oportunidad a jugadores que a lo mejor no estaban jugando tango y eso va a generar competencia y esa competencia va a generar que el jugador esté más atento, más comprometido y saqué lo mejor de si", indicó.

