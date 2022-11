Javier Aguirre ilusionado con el Tri en Qatar 2022: 'Podemos llegar a Cuartos de Final'

Las expectativas de la afición sobre la Selección Mexicana no son tan altas para la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, Javier Aguirre no lo ve así y contradice a la opinión popular, pues no solo cree que el equipo de Gerardo Martino pasará la Fase de Grupos, sino que también lo ve llegando al famoso quinto partido.

"México se ha preparado bien, aunque tiene un grupo difícil (el C) con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Pero tengo mucha fe en que por fin podamos llegar a Cuartos de Final, ya que en los últimos siete mundiales siempre nos hemos quedado ahí, en la orilla", sentenció el estratega en conferencia de prensa.

Además, dio a sus favoritos para levantar el Mundial, en este rubro no hubo sorpresas. Aunque no descarta que México pueda soñar con dar la campanada.

"Brasil, por supuesto, Argentina por supuesto, también Francia, España; hay cinco o seis equipos que siempre están en las quinielas, los que han sido campeones del mundo. Puede haber una sorpresa africana y ojalá también algún equipo de la Concacaf y sea México la sorpresa", finalizó.

