Julio Urías hizo petición al Tri para Qatar 2022: "Mátense por toda esa gente que los va a apoyar"

La Copa del Mundo Qatar 2022 está por iniciar y la fiebre mundialista llega hasta las esferas de otros deportes, pues en esta ocasión el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Angeles, Julio Urías no pudo ocultar su emoción por el Mundial.

Al ser cuestionado sobre el resultado qué espera del equipo de Gerardo Martino en la justa mundialista, Urías se limitó a pedir a los jugadores que les toque estar, que se ‘maten en la cancha’, pues hay un país entero con la esperanza puesta en ellos.

"Mis mejores deseos para la Selección Mexicana, échenle muchas ganas y estaremos con ustedes. Den todo en la cancha y mátense por toda esa gente que los va a apoyar", sentenció el pelotero en entrevista con David Faitelson para ESPN.

JULIO URIAS Y SU AMOR POR EL FUTBOL

Es bien sabido que Julio Urías es un futbolero de corazón, pues nunca ha ocultado su amor por el América. En esta oportunidad, contó un poco de como nació su amor por el futbol.

"Es uno de mis deportes favoritos. De niño me toco jugarlo, pero mi papa no me da dejaba mucho porque quería que todo fuera futbol, pero siento que si dominaba bien la pelota. Me gustaba meter goles, pero era un poco robusto de niño y no se me facilitaba tanto con mis compañeros, pero trataba de tener buen dominio con la pelota", platicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA MOTIVA AL TRI CON GOLAZO DE NEGRETE Y FRASE CHICHARITO: 'IMAGINEMONOS COSAS ...'