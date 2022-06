Luis Hernández sobre el Tri de Martino: ‘No los veo con buena expectativa’

Luis Hernández, exdelantero de la Selección Mexicana, señaló en charla con RÉCORD que no tiene buenas expectativas del Tri de cara a la Copa del Mundo de este año, pues considera que se ha dejado de hacer lo necesario para que el equipo funcione.

Además, pidió que el técnico Gerardo Martino utilice en sus partidos de preparación a los jugadores que estarán en Qatar.

“Hasta el momento como Selección no lo veo con una buena expectativa, ni con el convencimiento futbolístico, se dejaron de hacer muchas cosas y ojalá se preparen por los partidos que le restan. Tienen que jugar los que van a estar en la Selección. No es momento de intentar, ni de debutar jóvenes”, declaró el 'Matador', quien anotó cuatro goles en el Mundial de Francia 1998.

Hernández no dio un nombre en específico sobre quién debería ser en su opinión el '9' titular del Tricolor, es decir, el encargado de hacer los goles, ya que ninguno de los atacantes aztecas atraviesa su mejor nivel.

“Nosotros primero tenemos que funcionar como equipo y no lo hemos hecho. En la delantera está 'Chucky' (Lozano), (Raúl) Jiménez, ‘Tecatito’ (Corona) y los que vayan, pero decir quién va a ser el titular no me corresponde y no me atrevería porque ninguno de los que te nombré hasta el momento han estado en su mejor nivel”, finalizó el exatacante.

Una de las grandes dudas para el 'Tata' Martino será en la delantera, pues hasta el momento ninguno de los delanteros que ha probado ha estado en su mejor momento, algo que se vio reflejado en el Octagonal Final, donde la falta de gol fue una de las principales problemáticas del combinado nacional.

