Oswaldo Sánchez sobre portero del Tri en Qatar: 'La pelea está entre Ochoa, Tala y Cota'

Oswaldo Sánchez tiene muy claro lo que ocurre en la portería de la Selección Mexicana, pues explicó que para él, son sólo tres los candidatos a defender el marco del Tricolor en la Copa del Mundo de Qatar, y los cuales han sido claramente elegidos por el técnico nacional.

"Este momento en la Selección está muy claro los tres porteros que van a pelear la titularidad: Memo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, son los que 'Tata' Martino está postulando para un lugar.

Seguramente entre Memo y Tala llevan la ventaja ya por experiencia, Memo multimundialista y Talavera con el deseo de jugar un Mundial, va a estar buena la pelea de aquí a Qatar", dijo.

Asimismo, el exportero de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, habló de los arqueros que podrán pelear por el puesto en los próximos años.

"Y después de ellos vendrá esa modificación en los tema de portería y vislumbro a Carlos Acevedo, un tipo que conozco mucho, a Ángel Malagón que también lo conozco, que tienen talento, determinación y deseo, y están mostrando en sus equipos que pueden ser ese cambio generacional.

"Y estoy esperando a Sebastián Jurado que se había adelantado en el proceso y ha quedado ahí, son los tres que pudieran revolucionar la portería para el próximo ciclo mundialista. También meter a Gudiño que tiene experiencia", señaló.

Finalmente, Oswaldo Sánchez, en la conferencia de la investidura del Salón de la Fama, broméo con Ronaldinho, quien también estaba en la conferencia.

“Enfrentar a Ronaldinho para mí era un sueño, recuerdo que en esa Copa Confederaciones les ganamos, pero Brasil a la postre ganó el campeonato, yo le tengo un reclamo a Ronaldinho, en mi despedida de la selección en el estadio del TSM jugó México y Brasil, al final me metió un gol al ángulo, ¿por qué me lo metiste?, me lo hubieras perdonado, fue mi último partido con selección, es una gran anécdota, enfrentamos a Brasil con todas sus figuras”, dijo.

