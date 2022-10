Qatar 2022: Del Piero espera que México sorprenda en el Mundial como Croacia en 2018

Quiere al Tri como la ‘Cenicienta’. Alessandro del Piero, histórico jugador de la Selección de Italia y de la Juventus, aseguró que México no es para nada el favorito en el Mundial de Qatar 2022, pero espera que sea la selección que de la sorpresa, así como Croacia en la Copa del Mundo de 2018.

“México no es favorito, pero siempre en el Mundial tenemos una sorpresa. Espero que sea México la sorpresa como Croacia cuatro años antes. Siempre hay un equipo que nunca dice ‘no’”, señaló Del Piero para TUDN.

En ese rubro, Alessandro dio a sus favoritos para ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde destaca a Francia, Argentina y Brasil, quienes en las estadísticas se apuntan a ser los vencedores y los próximos campeones del mundo.

“Francia, Argentina, Brasil y Alemania porque Alemania es Alemania. Inglaterra, por qué no, tiene talento, está en un momento malo, pero tiene talento. Después Portugal, España, Bélgica, esos son los equipos que, por talento, historia y muchas cosas, son los mejores”.

Sobre el Mundial de Qatar al final de año, Alessandro del Piero dijo: “Es un Mundial diverso, en medio de la temporada en Europa, no se sabe cómo será. No tenemos idea, pero yo pienso que los equipos estarán pronto porque no es la final de la temporada tras 10 meses que juegan y la cabeza y el físico necesitan descanso. En el Mundial estarán bien”.

