México intentó de todo, pero no pudo derrumbar a Polonia en Doha, y tuvo que recurrir una vez a Guillermo Ochoa para sumar un punto el debut mundialista.

La Selección Mexicana tuvo opciones, pero se quedó con el grito de gol ahogado en los 90 minutos.

El estadio 974 retumbó como el Estadio Azteca en sus mejores épocas y motivó a un tricolor que salió en busca del gol, pero resultó impreciso en el último tramo de cancha.

Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron los más peligrosos del equipo mexicano, ambos por la banda derecha y estuvieron muy cerca de abrir el marcador en favor de México.

Pero no todo fue bueno, ya que Polonia esperó atrás y armó dos contragolpes gracias a las equivocaciones de Jorge Sánchez, quien tuvo un primer tiempo para el olvido.

El resto de la defensa estuvo atenta a Robert Lewandowski, y todo se decidirá en los segundos 45 minutos del segundo partido del grupo C.

Polonia no había disparado a la portería, pero Héctor Moreno derribó a Robert Lewandowski dentro del área y el central marcó penal para las águilas blancas, pero Guillermo Ochoa agrandó su legado en Copas del Mundo con una atajada monumental frente al delantero del Barcelona.

El tricolor se hizo dueño del partido, buscando siempre el gol que le diera los tres puntos, pero con la desconfianza que le generaba tener a una Polonia tirada atrás.

La escuadra mexicana superó a Polonia en posesión, tiros y pases, sin embargo, las ideas no alcanzaron para hacerle daño a los europeos y el panorama no es sencillo.

México se jugará la calificación a Octavos de Final ni más ni menos que ante la Argentina de Messi el próximo sábado en el Estadio Lusail.

