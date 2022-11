Tata Martino: 'El contrato con México se venció cuando el árbitro terminó el partido'

Gerardo 'Tata' Martino, técnico de la Selección Mexicana, asumió toda la responsabilidad en la eliminación del Tricolor de Qatar 2022 pese a vencer a Arabia Saudita.

De paso, el estratega confirmó lo que ya había adelantado RÉCORD: terminó su era al frente del Tri una vez que acabó el juego ante los árabes.

“No podría decirle absolutamente nada la gente, soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos, como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que tengo que decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, que tenía 7 Mundiales que no se producía”, dijo en conferencia de prensa.

“De lo otro, me parece que la primera pregunta contesta un poco lo que sería la segunda pregunta, no hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de alguna manera distinta, el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: AMLO MANDA MENSAJE AL TRI TRAS ELIMINACIÓN EN QATAR 2022