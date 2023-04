Alexis Vega aseguró que el Tri debe dar un: 'Golpe de autoridad' ante Estados Unidos

La Selección Mexicana y Estados Unidos se enfrentarán este miércoles en un partido amistoso, previo a su duelo de la Nations League. A pesar de que a este juego no vienen las figuras de Europa, al no ser fecha FIFA, Alexis Vega aún lo considera un partido importante.

El delantero de Chivas aseguró que los partidos en contra de Estados Unidos se deben de ganar a toda costa ya que son ‘Clásicos’. El ganar este miércoles daría un golpe de autoridad de cara a su siguiente juego.

"Es un clásico, no hay amistosos, hay que dar un golpe de autoridad, son cuatro partidos donde no hemos podido sacar un buen resultado, nos vamos a enfrentar en junio y desde ahorita hay que mostrar de qué estamos hechos, no venimos completos, pero hay que ganar porque estos partidos no se pueden perder".

De la misma manera, el delantero aseguró que el Tri debe empezar a demostrar con victorias, el por qué es considerado el más grande de la Concacaf.

"México es el más grande, pero eso se tiene que mostrar en cada clásico, tenemos que empezar a ser contundentes, es una rivalidad durante mucho tiempo y tenemos que empezar a aprender de los partidos pasados y estoy seguro que será un gran espectáculo y nos llevaremos el triunfo".

