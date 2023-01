Guillermo Almada, actual DT de los Tuzos de Pachuca, ha resonado como uno de los candidatos natos para tomar a la Selección Mexicana. No solo ha sido aplaudido por medios y expertos, sino que él mismo se ha pronunciado con gusto de tomar al Tri.

No obstante, otras esferas han puntualizado que prefieren a un estratega nacional. Para Almada, ese no es ningún impedimento, pues lo que importa es su jerarquía y no su lugar de origen.

“Para mí lo más importante que debe tener un entrenador no es su nacionalidad, es la capacidad que debe tener, el transmitir sus ideas, el entendimiento, la planificación, dejar un proyecto”, declaró Almada en entrevista para ESPN.

Asimismo, resaltó que lo que falta para que llegue a ser el nuevo timonel tricolor es que haya una cláusula de salida en Pachuca. Remató diciendo que solo saldrá si hay un proyecto de selección y no a otro club.

