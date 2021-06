'Almeyda no se ‘solidarizó’ con el Tri y negó a Zaldívar en Río 2016': Potro Gutiérrez

Como técnico de la Selección Sub 23 Raúl Gutiérrez vivió en carne propia la dificultad de no poder contar con los futbolistas deseados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por ejemplo, revela que el ex técnico de Chivas, Matías Almeyda, no quiso prestar a Ángel Zaldívar y tampoco le importó recordar la experiencia que tuvo con la selección de Argentina al ser parte de ella en Atlanta 1996.

Mucho se menciona que si los futbolistas sufren una lesión grave en las Olimpiadas nadie lo ampara: ¿Es un pretexto válido para que los clubes no los presten?, se le cuestionó también al Potro.

“Creo que tiene que ver con la política de cada equipo, a mí me tocaron cosas de que quería llevar a Zaldívar y Almeyda en ese tiempo con todo de que había jugado Olímpicos y sabía de lo que se trataba, no me lo prestó y supuestamente eran demasiados jugadores de Chivas. Podría ser un pretexto válido, pero son posturas a veces de los entrenadores”, respondió.

Gutiérrez también recordó la cuestión particular del Tecatito Corona cuando comandaba al conjunto nacional de cara a la justa veraniega de Brasil y no pudo conformar la delantera deseada.

“Hay situaciones muy particulares, puedo decir de Tecatito. Mi delantera idónea era Tecate por derecha, Chucky por izquierda y Oribe. Hubo 30 millones de euros de razones por los que Porto no me prestó a Corona”, subrayó.

Ahora la historia se repite y el actual estratega Jaime Lozano está teniendo problemas en el préstamo de algunos jugadores como Diego Lainez y Edson Álvarez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARDO ARTEAGA: REVELÓ QUE GENK DIO PERMISO PARA QUE VAYA A JUEGOS OLÍMPICOS