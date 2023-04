Antonio Mohamed está enamorado de Pumas pero... ¡Apunta al Tri!

Antonio Mohamed está “enamorado” de Pumas y listo para seguir por la senda del triunfo en el cierre del Clausura 2023, pero también tiene el sueño pendiente de dirigir a la Selección Mexicana, así lo confesó en dinámica exclusiva con RÉCORD.

Para nadie es un secreto que el 'Turco' es uno de los técnicos que constantemente son relacionados con el banquillo del Tri. Incluso, su nombre llegó a sonar antes del nombramiento de Diego Cocca y aunque ahora su mente está en Universidad Nacional, no pudo ocultar su deseo de ser técnico nacional:

“Es un sueño que tengo, capaz que algún día me toca, capaz que no. No estoy obsesionado para nada, pero capaz que me toca un día dirigir la Selección Mexicana”, declaró el argentino.

Sin embargo, Mohamed también refrendó su compromiso con los Pumas y las ganas que tiene de “tocar la copa de la Liga MX” otra vez en su carrera, aunque esta vez como técnico auriazul.

“Hoy es mi club, estoy enamorado del equipo, así que, espero poder entregarles toda mi experiencia, mi poca o mucha sabiduría (está) al servicio del club”, afirmó el entrenador.

Con el proceso de Diego Cocca recién iniciado, Mohamed deberá seguir con buenos resultados en el futbol mexicano para mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana.

