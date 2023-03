Ares de Parga sobre las categorías menores del Tri: 'Queremos romper la división de jugadores'

Durante la conferencia en donde se conoció a los primeros convocados por Diego Cocca, el director deportivo general de FMF, Rodrigo Ares de Parga, aclaró que están próximos a informar quien será el entrenador de la Sub 23 y que en ningún momento se están olvidando de la estructura de las selecciones menores.

“Trabajamos en Selecciones menores, no solamente Sub 23, tenemos muchas cosas por hacer, un Mundial Sub 17. Trabajamos en la nueva conformación de los equipos de trabajo en cada una de ellas. Pronto avisaremos quien será el director técnico de la Sub 23 y el organigrama de Selecciones”, afirmó el directivo nacional.

Asimismo, afirmó que una de las ideas que se pretenden ejecutar en este nuevo proceso es romper las divisiones que habitualmente existen entre las diferentes categorías de Selección Nacional y ese distanciamiento que solía haber en la relación jugador-cuerpo técnico-directivo.

“Es muy importante lo que hemos platicado entre Jaime, Diego y un servidor; la primera es que queremos romper esta división de jugadores, cuerpo técnico y directiva.

"Todos los que estamos aquí vamos a trabajar en equipo, todos juntos, hablando de los problemas y como solucionarlos. Vamos a tener buenos y malos momentos en el proceso y vamos a platicar para superar esos malos momentos. Es nuestra filosofía y es lo que va a platicar Diego este fin de semana”, finalizó Ares de Parga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COCCA BUSCA SUMAR A ZENDEJAS A LA SELECCIÓN NACIONAL: 'TIENE QUE FIRMAR UN PAPEL PRIMERO'