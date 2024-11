AVS presume que Memo Ochoa tuvo la mejor calificación en el Honduras vs México

La Selección Mexicana tuvo otra decepcionante actuación tras perder en la Ida de Cuartos de Final de Concacaf Nations League ante Honduras. Sin embargo, a pesar del mal resultado, no todo fue negativo pues Guillermo Ochoa se llevó un par de elogios.

El portero azteca volvió a la titularidad por primera vez desde marzo de este año, cuando disputó la Final de la edición previa de Nations League ante Estados Unidos, donde también recibió dos anotaciones.

Tras regresar al once inicial con México, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa, el AVS de Portugal no dudó dos veces en, no sólo destacar a su portero, sino que también revelaron que recibió la calificación más alta del equipo.

De acuerdo con información de flash score, el portero tuvo una calificación de 7.3, liderando al equipo mexicano, algo que el AVS no dudó en destacar, especialmente al ver que fue el único titular en superar el 7.0 de calificación

Ahora queda ver si para el encuentro de Vuelta en el Nemesio Diez, Javier Aguirre decide ir nuevamente con Guillermo Ochoa en el arco en busca de que pueda mejorar sus números manteniendo su arco en ceros.

