Braulio Luna sobre Alemania 2006: "Ser amigo de Cuauhtémoc me dejó sin Mundial"

La Copa del Mundo está cerca y, como siempre, hay decisiones que los aficionados no entienden sobre el por qué tal o cual jugador no están en la lista final, en Alemania 2006 ese fue el caso de Cuauhtémoc Blanco y Braulio Luna quien, después de todo este tiempo, rompe el silencio sobre ese Mundial.

"Cuauhtémoc no era del agrado de La Volpe y yo, al ser amigo de él, la barredora y la escoba me tocó también, así como limpió al Cuauh. Ricardo no fue tan honesto con nosotros, nos dijo una cosa y actuó de otra manera", aseguró para el canal MX Sudamérica.

La Selección de Ricardo Antonio quedó eliminada en octavos de final ante Argentina y Braulio sigue pensando que tanto él como Blanco pudieron hacer algo diferente.

"Se manejó mal con nosotros, pudimos haberles sido muy útiles en ese Mundial de 2006, era un equipo muy interesante, el equipo no jugaba mal, Ricardo hace que jueguen bien, pero nos puso la cruz desde el principio, a mí me la puso por ser amigo de Cuauhtémoc, nunca se dio el tiempo de conocerme", comentó

Al final ni Braulio ni Blanco fueron a esa Copa del Mundo, La Volpe siempre sostuvo y mantuvo su versión sobre lo que realmente ocurrió en esa convocatoria, hasta el momento ninguna de las dos partes ha confrontado a la otras y después de tanto tiempo eso no luce viable.

