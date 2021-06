Carlos Vela sobre la convocatoria de Chicharito al Tri: 'Es cuestión de gustos y estilos'

Carlos Vela declaró que la ausencia de Chicharito Hernández de las convocatorias previas de la Selección Mexicana a la Copa Oro puede deberse a los gustos y estilos de cada entrenador, pero reconoció que desconoce la razón exacta de que el delantero no haya sido llamado hasta ahora que está dentro de la prelista para jugar el torneo de Concacaf.

"No tengo ni idea, al final Chicharo está haciendo gran inicio de temporada, está rindiendo a buen nivel, pero al final el que toma las decisiones es el entrenador y ya es cuestión de gustos.

"Ya no es 'tiene que llevar a éste o al otro' yo creo que él busca lo que se adapta más a su estilo de juego y ante eso no podemos hacer nada, ya es cuestión de qué necesita o qué no necesita, ya no puedo decirte porqué o qué está pasando, no tengo la menor idea", declaró Vela en conferencia de prensa.

Hernández reconoció su alegría por volver a la convocatoria de la prelista del Tricolor para enfrentar la Copa Oro.

