César Montes asegura de México vs Estados Unidos en Nations League sí es una revancha

César Montes propinó una patada sin sentido y llena de frustración la Semifinal anterior de Nations League dejando a México en desventaja contra Estados Unidos, por ello, para el 'Cachorro' la Final del próximo domingo si es una revancha personal.

"Sí en lo personal para mí sí (es una revancha) porque yo en su momento ya lo dije, pedí disculpas y reaccioné de una manera que no debía y dejé al equipo como no debía y en lo personal la verdad será un lindo encuentro. Ahora nos encontramos en una final y será un gran partido para ambas selecciones", aseguró el defensor.

"Yo creo que críticas, presión siempre va a haber porque la exigencia es máxima estando a nivel selección, tenemos una bonita rivalidad y una bonita revancha para esta final y bueno queremos hacer historia y parte de la preparación de esta semifinal fue así, querer ir por ese camino para poder lograr hacer grandes cosas y hacer historia y ganar por primera vez este torneo", añadió.

Respecto a la presión que existía sobre Jaime Lozano, el defensor afirmó que no entiende por qué se hablaba de una posible salida cuando el equipo está respondiendo y respaldando al técnico dentro de la cancha.

"A ver yo creo que es cuestión de tiempo, no sé porque se comenta eso que ahora que estamos en crisis o lo que el técnico si perdía hoy se iba, yo creo que está haciendo las cosas bastante bien, el equipo también y son cosas que no nos debe de abrumar, ahora estamos apunto de encarar una final y no podemos pensar en esas cosas y más allá él (Jaime Lozano) yo creo que nos transmiten a nosotros seguridad, confianza y nosotros estamos respondiendo dentro del campo", comentó César Montes.

