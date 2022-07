Charlyn Corral tras el fracaso del Tri Femenil: ‘Podía ayudar, pero estoy borrada’

Tras el fracaso de la Selección Mexicana Femenil donde no pudieron clasificar al Mundial de la categoría ni a los Juegos Olímpicos de París 2024, Charlyn Corral aseguró que su presencia pudo ayudar, pero no se la ha dado la oportunidad de representar al Tricolor.

“Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta.

“No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran”, contó la delantera de Pachuca para ESPN.

Charlyn Corral recordó que, desde su lesión en 2019, la Selección Mexicana no se tomó el tiempo para desearle una buena recuperación y fue desde ese año que ha estado borrada del combinado azteca femenil.

“Desde que me rompí el cruzado, nadie de la Selección Femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid”, agregó la Tuza.

Por último, Corral comparó el caso de Raúl Jiménez, que tras su lesión asistió a una convocatoria para tener el apoyo de sus compañeros, caso que ella no tuvo y aseguró que ella se ha dedicado a trabajar durante toda su carrera deportiva.

“Vimos el mismo caso cuando fue lo de Raúl Jiménez, se lesiona, lo que le pasó en su cabeza, la Selección Mayor hace una gira en Europa y lo invitan. En mi caso pasó lo mismo, la Selección hace una gira allá y ni un hola me dijeron, son cosas que duelen y dices ‘yo qué he hecho para que me traten así’.

“Solo me he dedicado a trabajar, se lo preguntas a Jesús Martínez, a la gente de Pachuca, a mis anteriores equipos, de cómo soy y te van a hablar cosas buenas, cuando pasan esas cosas, no lo entiendo, eso de borrarme y hacer que no existo”, finalizó Charlyn Corral.

Cabe recordar que Mónica Vergara está bajo un análisis después de las derrotas, mientras que Luis Pérez del Tri Sub 20, que tampoco irá al Mundial ni a los Juegos Olímpicos, y Gerardo Torrado fueron destituidos de sus cargos.

