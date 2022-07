Gerardo Torrado tras su salida: 'Asumo total responsabilidad por los recientes resultados'

Gerardo Torrado dejó su cargo como Director General Deportivo en la Federación Mexicana de Futbol luego de los fracasos del Tri Sub 20 y Femenil, combinados que no lograron obtener su boleto a sus respectivas Copas del Mundo.

Tras hacerse oficial su salida, el exjugador emitió un comunicado en sus redes sociales donde se responsabiliza por los resultados que se obtuvieron en las últimas semanas.

"Agradecido con todos los aficionados por su apoyo a lo largo de mi carrera y con la FMF por mi ciclo al frente de la Estructura Deportiva. Hoy me hago a un lado y asumo total responsabilidad por los recientes resultados. Tomo esta experiencia como una oportunidad para crecer como persona y profesional", escribió.

Gerardo Torrado no fue el único que dejó su cargo tras los fracasos, pues Yon De Luisa también anunció que Luis Pérez dejará de ser entrenador del Tri Sub 20, y que Ignacio Hierro no será más el Director General de Selecciones Nacionales.

"Los resultados obtenidos que significaron un duro golpe para el futbol mexicano y, sobre todo, para la afición, nos obliga a actuar en consecuencia. Después de realizar un análisis, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Futbol", dijo De Luisa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: YON DE LUIS CONFIRMÓ LAS SALIDAS DE TORRADO, PÉREZ Y HIERRO