Hermosillo sobre Chicharito: 'No busquemos salvadores donde no hay; está en la MLS'

Mucho se ha especulado sobre Javier Hernández en el Tri, por lo que Carlos Hermosillo salió a "tirarle" al Chicharito, asegurando que no es el "salvador" que algunos esperan.

"Chicharito efectivamente es un jugador que ha tenido una carrera brillantísima, pero no busquemos salvadores donde no hay salvadores, no se nos olvide que está en la MLS, que sí, que si algunos equipos son muy buenos, que si ya nos ganaron la Concachampions, sí, sí, sí, sí, sí, pero hay que voltear bien a la liga y hay que ver, hay que ver el futbol", menconó para W Deportes.

De igual forma, el exjugador de Cruz Azul puso como ejemplo a Rodolfo Pizarro, afirmando que hay partidos de la Liga estadounidense que dan vergüenza.

"Yo por ejemplo aquí, veo al equipo del Miami y es vergonzoso ir a ver un partido, vergonzoso, el nivel futbolístico es tan malo, nada más hay que voltear a ver a Pizarro", agregó.

