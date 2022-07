Carlos Salcedo sobre su ausencia del Tri: 'Sé que cometí un error, asumo mi responsabilidad'

Carlos Salcedo ha regresado al futbol mexicano con los Bravos de Juárez y con ello se pone de nuevo en el radar de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que el zaguero ha perdido protagonismo en las convocatorias de Gerardo Martino luego de que tuviera un altercado con un miembro de su cuerpo técnico. Hoy Salcedo aclara que todo ese tema ha quedado solucionado con el Tata y que si su nombre no ha aparecido en las convocatorias nacionales se debe a la baja en su nivel futbolístico.

"He tenido contacto con el Tata. Si me toca estar en Qatar me daré el 110%, si no tengo que lucharla hasta el último día que se de la convocatoria. Cada fin de semana tengo esa oportunidad en Juárez", indicó el Titán en entrevista con Fox Sports.

"Asumo mi responsabilidad. Sé que cometí un error, pero al final tengo que demostrar a la espera de esa oportunidad. Siempre he sido un tipo que cuando comete un error, es el primero en reconocer lo que hizo mal. Yo lo platiqué en su momento con el Tata, sé que cometí una indisciplina de lo cual me hago responsable. Si estoy vetado, son especulaciones de los medios. Yo estoy tranquilo, hemos podido hablar cara a cara el míster y yo; lo ha dicho en conferencias de prensa, que si no estoy convocado es meramente por lo deportivo y la indisciplina ha quedado de lado", detalló el zaguero de Bravos.

