Selección Mexicana: Luis Pérez y Mónica Vergara dejan su puesto como DT

Después de un extenso análisis, Luis Ernesto Pérez y Mónica Vergara abandonarán la estructura de Selecciones Nacionales este miércoles.

Luego de quedar fuera de manera prematura del Premundial Sub 20, lo que dejará a México sin participar en el Mundial de la especialidad y en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el ex jugador fue cesado de su cargo, al igual que Mónica Vergara , quien no pudo comandar al Tri femenil al mundial de Nueva Zelanda, a pesar de que el certamen W de Concacaf otorga tres pases directos.

Ante la magnitud de ambos fracasos, Yon De Luisa , Presidente de la Federación Mexicana de Futbol , entiende que es necesario cortar cabezas y al mismo tiempo presentar una reestructuración en los cimientos de selecciones nacionales .

Cabe estacar que Luis Ernesto Pérez tenía contrato vigente, sin embargo, la eliminación del equipo juvenil en San Pedro Sula es uno de los fracasos más dolorosos en los últimos años para el futbol mexicano.

Y es que el fracaso en el Premundial podría traer consigo consecuencias mayúsculas para el futbol mexicano de cara al Mundial del 2026, donde México será anfitrión una vez más y requiere de una nueva generación de futbolistas.

