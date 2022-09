Chicharito Hernández: "Si se me llega a tomar en cuenta, podré hablar de la Selección Mexicana"

Javier ‘Chicharito’ Hernández acabó con la polémica respecto con su no llamado a la Selección Mexicana, pues sabe que no esta considerado por Gerardo Martino para Qatar 2022, por eso aseguró que no hablará más del Tri hasta que lo vuelvan a convocar, y por el momento se concentra en lo que sucede con el Galaxy de Los Angeles.

"Como siempre lo he dicho, si se me llega a tomar en cuenta en la Selección podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo es mandarle las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar a lo más alto. Soy de la idea de que uno nunca se debe poner limitantes en nada y hay que aspirar a lo más alto

Pero creéme que ahorita estoy 100 por ciento enfocado en el sábado. Es todo o nada, es nuestro último partido en casa, con nuestros aficionados. Queremos conseguir los puntos necesarios para asegurar los Playoffs", comentó ante los medios de comunicación.

"SI NO QUISIERA ESTAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA, YA ME HUBIERA RETIRADO" 'Chicharito' Hernández no se niega al Tri... Una vez más "LES DESEO LO MEJOR, QUE LLEGUEN A LO MÁS ALTO"#FSRadioMX pic.twitter.com/BwhhxPc49g — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2022

A pesar de saber que no estará en Qatar, el mexicano no quita el dedo del renglón y se ilusiona con volver al combinado nacional una vez que este proceso haya terminado.

"La claridad siempre ha estado. Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado y no me he retirado de la Selección", concluyó.

