Chofis López sobre ir al Tri: 'Siguiendo el camino por el que voy, ojalá pueda estar ahí'

Eduardo López vive su primera temporada en la MLS y ha recuperado poco a poco su mejor versión, por lo que no descarta en algún momento llegar a vestir la playera de la Selección Mexicana.

“Sí, voy de menos a más. Apenas está empezando el torneo, por ahí van siete partidos y me falta mucho para estar a mi nivel; y lo dije en su momento, me va a costar un poco, pero lo bueno es que voy avanzando de poco a poco. Sobre la selección, obviamente me encantaría estar ahí. Sé que haciendo las cosas bien y tomando el camino por el que voy, no tengo duda de que, si sigo así todo el torneo, ojalá algún día pueda estar por ahí”, mencionó en entrevista con la MLS.

Este sábado, la Chofis y el San José se medirán ante el Galaxy del Chicharito, un partido muy 'mexicano' dentro de la Liga.

“Chicharito es un jugadorazo y hay que mostrarle respeto jugándole bien al futbol. Obviamente, hay que marcarlo bien para que no nos pueda hacer peligro.

“Sí, es un partido importante para el equipo y en lo personal, sí me lo tomo con importancia porque venimos de tres derrotas. Los clásicos son para la historia, que más que bien que lográramos levantarnos con un triunfo y obviamente que fuera en un clásico, creo que por esa parte tomaríamos mucha confianza”, agregó.

