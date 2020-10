Cuauhtémoc Blanco, a 20 años de su lesión: 'Me pasé tres meses deprimido en rehabilitación'

Cuauhtémoc Blanco siempre demostró calidad, entrega y tesón en su carrera como futbolista profesional, pero el 8 de octubre del 2000 es una fecha que marcó su vida y tuvo que demostrar más temple y valor de los acostumbrados para salir adelante después de la grave lesión que le provocó el trinitario Ancil Elcock en un partido de la Eliminatoria Mundialista en el Estadio Azteca.

Aunque varias voces del medio futbolístico hablaron de un retiro prematuro por la rotura de ligamento cruzado y lateral de la rodilla derecha que sufrió, además del menisco, nunca se dio por vencido y, a 20 años de distancia, comparte con RÉCORD el aprendizaje de esta experiencia y trata de reflejarla en sus actuales labores como gobernador de Morelos, sin nunca dejarse caer y siempre luchando ante las adversidades en tiempos difíciles como los de hoy por el Covid19

-A 20 años de vivir esta experiencia amarga en tu carrera, ¿qué aprendizaje te dejó en la parte física y emocional?

“Fue muy triste, la verdad que fue una situación muy difícil y complicada para mí; cuando pasó la lesión algunos medios de comunicación me habían dicho que ya se había terminado mi carrera, pero gracias a Dios con la gran rehabilitación y la mentalidad que siempre he tenido fue posible sacar esto adelante”

-Asimilarlo debió haber sido algo muy fuerte para ti, ya que estabas buscando el éxito con el Valladolid de LaLiga de España…

“No fue nada fácil, fueron ocho meses muy difíciles para mi carrera, la sufrí muy fuerte y me la pasé tres meses deprimido durante la rehabilitación; no quería salir, me la pasaba encerrado en mi cuarto, pero con una gran fuerza de voluntad y de hacer una gran rehabilitación pudimos volver”

-¿Qué sientes al escuchar el nombre de Ancil Elcock?

“Nada, realmente no siento nada. Creo que a lo mejor se equivocó, pero son cosas que pasan en el futbol. Siempre he dicho que no hay cosas fáciles en la vida y fue una prueba que me puso Dios en el camino para ver si podía salir adelante o no”.

-Te levantaste con tu férreo carácter y regresaste posteriormente a México para ser Campeón con América y jugar más Mundiales y partidos importantes, ¿cuál fue la clave para dejar todo atrás?

“Siempre les he comentado a mis compañeros que han sufrido estas lesiones que lo más importante es la rehabilitación y también el empeño, entrenamiento y esfuerzo que le pongas”.

-¿Cómo te imaginas que hubiera sido toda tu carrera en España sin esta grave lesión que se te atravesó?

“Yo creo que hubiera triunfado, también hay que ser sinceros, que no tuve la oportunidad de que el entrenador (José Moré Bonet) me pusiera varias veces en el Valladolid, pero son cosas que pasan y que las tienes que superar”.

-¿Qué le recomiendas a un jugador que debe pasar por una situación dura como la tuya para no caerse?

“Que hagan una muy buena rehabilitación, que sean profesionales y que vean mi ejemplo; me tardé ocho meses y, aunque ahorita ya te debes tardar como seis, fueron de sufrimiento. Pero me recuperé y lo más bonito es regresar a las canchas y estar conviviendo con tus compañeros, jugar de la misma manera como lo venías haciendo”.

-En el 2001 no bajaste los brazos para superar la lesión, ahora menos como gobernador para vencer estos momentos difíciles de la pandemia…

“No los vamos a bajar, vamos a seguir trabajando para tener un estado sano y con paz y tranquilidad”.