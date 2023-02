Diego Cocca, presente en el duelo Cruz Azul vs Atlas

Diego Cocca asistió este miércoles por la noche al Estadio Azteca para ver el juego pendiente de la Jornada 7 entre Cruz Azul y Atlas.

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana llegó junto con Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga.

Antes de que comenzara el juego, fue a uno de los palcos del Coloso de Santa Úrsula y saludó a Ricardo Ferretti, quien esta tarde fue anunciado como el nuevo estratega del conjunto celeste.

Diego Cocca sigue visitando los estadios de la Liga MX. Anteriormente, estuvo en los juegos América vs Necaxa, Chivas vs Tijuana, Puebla vs Cruz Azul, Pumas vs Chivas y Pachuca vs Toluca.

El entrenador del América, Fernando Ortiz, también estuvo en uno de los palcos, fue a ver al Atlas, próximo rival del cuadro azulcrema.

