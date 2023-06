Diego Cocca sobre la naturalización de Julián Quiñones: 'Me ilusiona'

Ante la noticia de que el delantero de Atlas, Julián Quiñones, está por iniciar su proceso de naturalización, el técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, dijo estar ilusionado por la posibilidad que esto representaría para el Tri.

"Me ilusiona porque hay un campo de mejora muy grande. Una de la posibilidades es nacionalizar jugadores que le puedan dar algo a la selección, y de eso me tengo que encargar yo y me estoy encargando", señaló en conferencia de prensa.

El trámite tardará un par de semanas, por lo que en caso de que Cocca desee convocar a Quiñones lo podrá hacer para la siguiente Fecha FIFA en septiembre.

En caso de llegar a la selección, Julián se podría unir a Rogelio Funes Mori, como los jugadores no nacidos en México que han vestido la camiseta del Tri en años recientes.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: DIEGO COCCA DESCARTÓ A SEBASTIÁN CÓRDOVA Y ALEXIS VEGA PARA EL PARTIDO ANTE USA