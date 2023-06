Diego Cocca sobre su salida del Tri: 'A los que les tienen que preguntar es a los que deciden'

A su llegada al Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, Diego Cocca dejó claro que él ya habló lo suficiente y no tiene nada más que decir después de que se hiciera oficial su salida de la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Después de una semana en la que el Tricolor cayó 3-00 ante Estados Unidos en las Semifinales de la Nations League y logró rescatar un tercer lugar ante Panamá con una victoria de 1-0, Cocca fue notificado de que no continuará al mando de este proyecto.

Debido a esta situación, el entrenador sudamericano abandonó la concentración del equipo Azteca para tomar un vuelo a la CDMX. A pesar de que en un primer instante no quiso hablar, posteriormente comentó lo siguiente: "Yo ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. A mí no me tienen por qué preguntar nada, a los que tienen que preguntar y cuestionar es a los que deciden".

QUE LE PREGUNTEN A LOS DEMÁS A su llegada a la CDMX, Diego Cocca declaró que ya dijo todo lo que necesitaba decir, si la gente tiene más dudas, no es a él a quién deben cuestionar. “Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir… Adiós”. : @JulianVP56 pic.twitter.com/aaQbNhTK9T — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 20, 2023

Finalmente el argentino se retiró de la Terminal 2 junto con el resto de su familia. Además, junto al estratega también llegaron Yon de Luisa (expresidente de la FMF) e Ivar Sisniega (presidente ejecutivo de la FMF).

