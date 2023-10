Edson Álvarez sobre juego contra Alemania: "Queremos este tipo de partidos"

Que vengan más juegos así. Edson Álvarez está convertido en una pieza fundamental en la Selección Nacional, competir en la Premier League lo tiene en un nivel destacado y es el propio 'Machín' quien alza la voz y le pide a los federativos tener más partidos como el de esta noche contra Alemania.

“Queremos este tipo de partidos, muchas veces tal vez no parezcamos los favoritos en el papel, pero si no los jugamos nunca lo vamos a saber. Estoy muy contento con el rendimiento y esfuerzo de todos mis compañeros ante una Alemania B, C o Z, llámale como quieran, pero rendimos muy bien, estamos muy contento y a seguir aprendiendo de esto, pero esperamos que podamos seguir teniendo este fogueo”, confirmó en entrevista con TUDN.

El mediocampista del Tricolor destacó que a nivel individual México tiene calidad para competir, y cree que solo hace falta más trabajo en equipo para poder funcionar mejor en la cancha.

“El jugador mexicano la verdad ha demostrado que tiene buenas individualidades, hace falta trabajar mucho en lo colectivo, pero lo estamos trabajando, creo que hoy se demostró un grupo bastante compacto y en los momentos que pudimos presionar lo intentamos, obviamente tenemos enfrente a una gran Selección que sabe jugar, nosotros hicimos lo nuestro y propusimos”, apuntó.

“También no sé quien nos toca, pero vamos a seguir trabajando, a seguir con la misma linea y que cuando vengamos a la Selección tenemos que cambiar el chipy ponernos a la orden del Jimmy”, finalizó Edson Álvarez.

