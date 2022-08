Emilio Lara: 'Tengo la ilusión de estar en la convocatoria para el Mundial'

El nivel de los zagueros en la Selección Mexicana no ha sido el mejor las últimas temporadas. Si bien Johan Vázquez, César Montes, Héctor Moreno y Néstor Araujo parecen ser los elegidos por el Tata Marino para Qatar 2022, Emilio Lara, zaguero central titular en el América, no baja los brazos de cara a la próxima convocatoria Tricolor e incluso no descarta soñar con la Copa del Mundo.

“Sería un placer y orgullo representar a mí país. Tengo la ilusión de estar en la siguiente convocatoria y para el Mundial ¿por qué no? Mi mente está en el día a día con América”, indicó el zaguero azulcrema.

Respecto al partido por la Leagues Cup ante el LAFC de Carlos Vela, Gareth Bale y compañía, Lara aseguró que las Águilas afrontarán el compromiso con la mayor seriedad posible.

“Para nosotros no hay amistosos, siempre vamos a jugar con seriedad y vamos a tratar de demostrar la mejor cara”, apunto el defensor.

